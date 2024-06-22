Украинский политолог предрек обострение конфликта ради переговоров с РФ

Украинские власти попытаются обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным мирным переговорам. Такой вывод сделал киевский политолог Константин Бондаренко, передает РИА Новости.
«Прежде чем начать переговоры о мире, будет еще одно обострение», — отметил политический аналитик.
По его мнению, украинское руководство может в течение лета инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции.
Бондаренко раскрыл, что агрессивная мобилизация, которая сейчас идет на Украине, нужна, чтобы в обществе возник серьезный запрос на мирное урегулирование конфликта. Он отметил, что граждане страны потребуют «заканчивать войну» любым способом, в том числе и с потерей территорий.
«Сейчас начнутся такие панические настроения», — предрек Бондаренко.
До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.
Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.