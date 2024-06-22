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Американский посол рассказал об опасениях США из-за визита Путина в КНДР и Вьетнам

Посол США Эмануэль: визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения США

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам реализовал худшие опасения Соединенных Штатов. Об этом заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль, слова которого передает New York Times.

Он считает, что Путин своей поездкой прямо заявил американскому руководству, что Россия намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Соединенными Штатами.

New York Times считает, что визит российского лидера сулит Штатам еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

22 июня посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты Путина в КНДР и во Вьетнам «посадили американцев в лужу», продемонстрировав провал политики диктата и санкций.

В этот же день атомный американский авианосец Theodore Roosevelt прибыл в порт Пусан в Южной Корее на фоне углубления сотрудничества России и КНДР.

Ранее экс-главком НАТО обеспокоился союзом России и Вьетнама.

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