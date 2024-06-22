Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения режима прекращения огня

Правительство Армении направило Азербайджанской стороне предложение о внедрении совместного механизма расследования случаев нарушения перемирия. Данное заявление опубликовано в официальном Telegram-канале кабмина Армении.

«Исходя из того, что правительство Армении намерено не допускать возникновения напряженности, аппарат премьер-министра по дипломатическим каналам предложил администрации президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня», — говорится в посте.

До этого заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что у Еревана и Баку сохраняются разногласия по тексту мирного соглашения. При этом дипломат выразил надежду, что сторонам удастся достичь договоренности, работа в этом направлении продолжается. На каждой встрече стороны пытаются сблизить позиции, подчеркнул замминистра.

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