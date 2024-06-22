В СВР рассказали о тайных операциях ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проводит тайные операции в других странах. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Нарышкина, принципиальное отличие СВР и ЦРУ заключается в том, что американское ведомство является разведывательной организацией не в полном смысле, поскольку оно создавалось «для проведения тайных операций».

Нарышкин добавил, что действия ЦРУ подчас имели «нецивилизованный характер», американская разведка поддерживала жесткие политические режимы, а порой и «откровенных террористов». СВР же, по словам главы ведомства, видит своей задачей выявлять и предупреждать угрозы по отношению к российскому государству и гражданам страны. Нарышкин отметил, что СВР также участвует в формировании справедливых и равноправных международных отношений в интересах всех государств.

«Наша деятельность направлена на укрепление международной стабильности и безопасности», — подчеркнул глава СВР.

В мае Нарышкин заявлял, что СВР не прерывает контакты со спецслужбами из недружественных стран для решения особо острых вопросов.

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