Медведев создал Telegram-канал на английском и сравнил его с бомбой

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев создал англоязычный Telegram-канал, сравнив его с трехтонной российской бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-3000. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«(Соцсеть – прим. ред.) X, ограничивая свободу слова, не предоставляет доступ к премиум-функциям… Придется ответить на их манипуляции применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Все это вы можете найти в моем телеграм-канале», — написал он, прикрепив ссылку на англоязычный Telegram-канал.

Первым постом в канале Медведева на английском языка стало стилизованное изображение президента США Джо Байдена с черепом вместо лица.

На момент 14.30 мск 22 июня в новом Telegram-канале заместителя председателя Совбеза РФ насчитывается более 7 200 подписчиков.

Следом Медведев опубликовал в англоязычном Telegram-канале пост, посвященный неприемлемости для РФ переговоров по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

До этого Медведев заявил, что переговоры с США по стратегическим наступательным вооружениям возможны только после их отказа от поддержки Украины.

Ранее Медведев призвал Украину поскорее принять предложение Путина.