Медведев напомнил про цели России в спецоперации на Украине

Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы полностью искоренить фашизм. Об этом написал во «ВКонтакте» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в день 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе. Сделаем все, чтобы уберечь нашу Родину от агрессоров-неонацистов», — заявил зампред СБ РФ.

Медведев напомнил, как 83 года назад началась Великая Отечественная война, которая отняла и искалечила жизни десятков миллионов людей. Он пообещал, что Россия никогда не забудет «цену, которую народ заплатил за свободу и независимость Родины».

22 июня в России ежегодно отмечают День памяти и скорби. В 2024 году эта дата выпала на субботу и является 83-й годовщиной со дня нападения фашистской Германии на СССР и фактического начала Великой Отечественной войны.

До этого Путин рассказал, что внуки и правнуки героев ВОВ стоят на страже суверенитета России.

Ранее в Госдуме назвали важным законопроект об увековечении памяти жертв геноцида в годы ВОВ.