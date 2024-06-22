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Лидер французских «Патриотов» спрогнозировал третью мировую войну

Политик Филиппо: разрешение Украине бить по РФ оружием США ведет к мировой войне

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Решение США разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по всей территории РФ ведет к очередной мировой войне. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик назвал действия Вашингтона полным безумием.

«Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возращением [к власти бывшего президента США Дональда] Трампа, который стремится к миру!» — говорится в публикации.

При этом Филиппо не исключил, что власти Франции могут последовать примеру американского руководства. По его мнению, в будущем Париж также разрешит Киеву использовать предоставленное им оружие для ударов по любому месту на российской территории.

21 июня газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для атак на любые российские силы. В том числе речь идет о военных Вооруженных сил РФ, атакующих из-за границы.

Также в материале приводятся слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Как он сказал, соглашение Вашингтона и Киева распространяется на все территории, где ВС РФ пересекают украинскую границу.

Ранее журналисты выяснили, что США не стали снимать ряд ограничений для Украины на применение американского оружия.

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