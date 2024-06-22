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В США рассказали об опасных последствиях соглашения Вашингтона и Киева

Federalist: соглашение США и Украины сильнее втягивает Запад в конфликт с РФ

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Elizabeth Frantz/Reuters

Новое соглашение между США и Украиной в сфере безопасности еще глубже вовлекает Запад в конфликт с Россией. Об этом пишет американское издание The Federalist.

«Администрация Байдена недавно подписала 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, что еще глубже погрузило Соединенные Штаты и Запад в опосредованную войну с Россией», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, требование Байдена о вступлении Украины в НАТО вызывает глубокую тревогу «на многих уровнях». Россия при этом рассматривает интеграцию Украины в НАТО как экзистенциальную угрозу, что может закончиться ядерной войной.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. В документе говорится, что Соединенные Штаты будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

Ранее сообщалось, что ЕС может в июне подписать с Украиной документ по безопасности.

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