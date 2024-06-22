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Патрушев рассказал, как историческое оболванивание развязывает руки англосаксам

Патрушев: англосаксы пользуются историческим оболваниванием для войн НАТО

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Искажение на Западе событий прошлого является «историческим оболваниванием» и развязывает руки США и Британии, которые взяли на вооружение фашистские методы и используют их в военных конфликтах под эгидой Североатлантического альянса. Об этом в статье для журнала «Национальная оборона» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Как он отметил, на Западе сегодня продолжают издаваться исследования, посвященные Великой Отечественной войне, однако в них замалчиваются зверства нацистов на территории СССР и роль Советского Союза в победе над фашизмом. Это, указал он, дает свои результаты. К примеру, японцы «не знают или боятся прямо сказать», кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а американцы уверены, что они «в одиночку» выиграли войну.

«Такое историческое оболванивание развязывает руки англосаксам, взявшим на вооружение фашистские античеловеческие методы и использующим их в войнах под эгидой НАТО», — подчеркнул Патрушев.

В мае пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ президента США Джо Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом.

По словам Пескова, подобный общий тренд наблюдается во всех западных странах. Однако сегодня «к этой дремучей исторической безграмотности» еще добавились попытки изменить и извратить знания об истории и стереть оттуда все, что касается роли СССР и советского народа в борьбе с фашизмом.

Ранее в ОДКБ призвали все страны препятствовать проявлениям неонацизма.

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