Израиль стремится закрепить за собой часть Палестины и избежать обвинений в аннексии

Власти Израиля предпринимают «секретные попытки» с целью изменить способ управления одной из частей Палестины – Западного берега реки Иордан, Израиль стремится закрепить контроль над ней и избежать обвинений в аннексии. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на записи речи главы минфина Бецалеля Смотрича на частном мероприятии.

«Правительство предпринимает скрытые усилия по необратимому изменению способа управления территорией, чтобы закрепить контроль Израиля над ней, не подвергаясь обвинениям в формальной аннексии», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает газета, Смотрич на частном мероприятии в начале июня заявил, что цель Израиля состоит в том, чтобы не допустить превращения Западного берега в часть палестинского государства.

Отмечается, что при этом официальная позиция израильского правительства заключается в том, что вопрос о статусе Западного берега остается открытым для переговоров между израильскими и палестинскими лидерами.

В соответствии с решением израильского суда, власть Израиля над этой территорией представляет собой «временную военную оккупацию под контролем армейских генералов, а не постоянную аннексию», напомнила The New York Times.

По данным издания, Смотрич в рамках выступления изложил «тщательно спланированную программу» по изъятию власти над Западным берегом из рук израильских военных и передаче ее гражданским лицам, «работающим на Смотрича в министерстве обороны».

До этого постоянный председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что членство Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) запустит переговоры между палестинцами и израильтянами.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.