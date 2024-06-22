Куба присоединилась к иску против Израиля

Куба присоединилась к иску, который Южно-Африканская Республика (МИД) подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщило Министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

«Жалоба, поданная в главный судебный орган ООН, направлена в первую очередь на прекращение зверств в отношении палестинского народа в результате непропорционального применения силы Израилем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кубинского МИД добавили, что Израиль «в условиях полной безнаказанности и при попустительстве правительства США игнорирует свои обязательства как оккупирующей державы в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией».

МИД Кубы подчеркнул, что «геноциду, а также насильственному перемещению нет места в современном мире».

17 июня стало известно, что Международный уголовный суд через 10 дней может выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Их подозревают в использовании голода среди гражданского населения как метода ведения войны.

Ранее Нетаньяху назвали катастрофой для Израиля.