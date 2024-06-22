Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антонов прокомментировал визит Путина в КНДР и Вьетнам

Антонов: визиты Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу»

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Визиты президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и во Вьетнам «посадили американцев в лужу», продемонстрировав провал политики диктата и санкций, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Слова Антонова приводит РИА Новости.

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», — заявил дипломат.

Посол добавил, что произошедшее лишний раз доказывает тот факт, что страны глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Россия, и государства тянутся к РФ.

Антонов также обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары. По мнению дипломата, это делается с целью выяснить детали состоявшихся визитов, а также попытаться нивелировать достигнутые результаты.

Также в беседе с журналистами Антонов заявил, что планирует вскоре встретиться с представителями Белого дома. В ходе встречи посол намерен задать им вопрос, «куда катится Америка в отношениях с Россией».

До этого Государственный департамент США
сообщил, что помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Вьетнам в предстоящие выходные. Сделано это будет с целью подчеркнуть приверженность Вашингтона «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее визит Путина в КНДР назвали посланием США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами