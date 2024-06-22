Посол рассказал о реакции США на успехи РФ

Американское руководство «трясет» от успехов РФ, при этом оно продолжает «бегать» от серьезного разговора с ней. Такое заявление сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передает РИА Новости.

«Вы видите, что администрацию [США] трясет от тех успехов, которые мы демонстрируем. Посмотрите, что происходит на Капитолии, когда выдвигаются новые законы о том, чтобы объявить РФ государством — спонсором терроризма», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что американские политики просто «бегают» от РФ и не стремятся к серьезному диалогу с ней. В частности, Вашингтон игнорирует предложения российского президента Владимира Путина по урегулированию украинского кризиса.

Как сказал посол, Москва не уклоняется от диалога с американскими властями. Однако руководство РФ не считает возможным выделение вопроса о контроле над вооружениями из общего списка проблем в отношениях с США, резюмировал Антонов.

7 июня старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что американские власти открыты к обсуждению с РФ нового варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, Белый дом еще в сентябре 2023 года передал Кремлю неофициальный документ с предложением начать соответствующие переговоры.

Ранее в Совете безопасности РФ назвали бредом предложение США обсудить новый ДСНВ.