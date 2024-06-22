Атомный авианосец США вошел в порт Южной Кореи после визита Путина в КНДР

Атомный американский авианосец Theodore Roosevelt прибыл в порт Пусан в Южной Корее на фоне углубления сотрудничества России и КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Военный корабль США Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан… в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества Севера с Россией», — говорится в сообщении агентства.

Атомный авианосец из 9-й авианосной ударной группы вошел на военно-морскую базу, которая находится в 320 километрах к юго-востоку от Сеула, добавляет издание.

Агентство напоминает, что это первое прибытие американского авианосца в Южную Корею спустя семь месяцев.

Отмечается, что авианосец примет участие в учениях Freedom Edge США, Южной Кореи и Японии в регионе, которые ожидаются в конце июня.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что визит российского президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам стал неожиданностью для США, такое развитие событий отметило «катастрофическую неделю» для внешней политики Вашингтона.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию Запада на визит Путина в КНДР и Вьетнам.