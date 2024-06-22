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Политик из Британии назвал виновных в украинском кризисе

Британский политик Фарадж: НАТО и ЕС спровоцировали конфликт на Украине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Украинский кризис является результатом действий НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Такое заявление в ходе интервью для телеканала BBC сделал председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж.

Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

«Постоянное расширение НАТО и ЕС на восток давало <…> повод для российских граждан, чтобы сказать, что «они снова нападают на нас» <…>. Мы спровоцировали это вооруженное противостояние», — подчеркнул лидер партии Reform UK, общаясь с журналистами.

21 июня пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что в будущем Украина обязательно станет страной — членом НАТО. Как сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон ясно дал это понять международному сообществу. При этом дипломат решил не уточнять, когда именно и при каких условиях Украина вступит в Североатлантический альянс.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о возможных последствиях поражения Украины в конфликте с РФ.

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