Премьер Китая отменил встречу с немецким коллегой

Премьер-министр Государственного совета Китая Ли Цян отказался от встречи с вице-премьером, министром экономики Германии Робертом Хабеком. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на источники в германской делегации.

«Вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Зеленые») во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится», — сообщает издание.

Сам Хабек, который в пятницу прибыл в Китай на встречу с коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу заявил, что не имеет ни малейшего представления о том, почему встреча с Ли не состоится.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ждал на вершине трапа самолета при 30-градусной жаре, пока его официально встретят в аэропорту Дохи.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.