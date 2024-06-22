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На Украине заявили о желании провести второй мирный саммит

Жовква: Украина хочет провести второй мирный саммит до конца 2024 года

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Michael Buholzer/Reuters

Украинские власти хотят провести второй мирный саммит по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, передает «Интерфакс-Украина».

«Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», — признался Жовква, уточнив, что страна «точно не хочет мира на основе так называемого российского признания реальности».

По его словам, Зеленский мог начать переговоры «хоть завтра», если бы Россия вывела свои войска с территории.

До этого в США заявили, что президент РФ Владимир Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной.

До этого Путин обращал внимание на готовность Москвы к широкому международному обсуждению вопросов безопасности, в том числе с Североатлантическим альянсом (НАТО).

14 июня президент РФ в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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