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В МИД РФ назвали условие возвращения к диалогу с США по безопасности

МИД: диалога по безопасности с США не будет без пересмотра антироссийской линии

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Возвращение России к диалогу по стратегической стабильности невозможно без пересмотра антироссийской линии США. Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире подкаста «Ближневосточный экспресс» Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.

Он отметил, что диалог по стратегической стабильности с Вашингтоном был полностью свернут по его вине.

«До пересмотра США их глубоко враждебной антагонистической по отношению к России линии нет никакой возможности возвращаться к теме структурированного диалога по стратегической стабильности», — сказал дипломат.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к широкому международному обсуждению вопросов безопасности, в том числе с НАТО.

В этот же день РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя американского Совета национальной безопасности (СНБ) сообщило, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями.

Таким образом в Вашингтоне прокомментировали одно из заявлений Путина, сделанное в ходе пресс-конференции 20 июня. Тогда глава государства допустил возможность внесения изменений в ядерную доктрину страны.

Ранее Путин назвал цель США в отношении России.

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