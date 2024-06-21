В МИД отреагировали на антироссийские санкции Японии

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что новые антироссийские санкции японских властей могут привести к полному разрушению двусторонних отношений. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Изложили Японии принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградировавших вследствие недальновидной враждебной политики администрации премьер-министра Фумио Кисиды до беспрецедентно низкого уровня», – отметили в МИД.

В министерстве указали, что санкции Японии направлены на разрушение стратегического партнерства России и КНДР. Там также подчеркнули, что Москва ответит на действия Токио максимально жесткими контрмерами, руководствуясь национальными интересами.

До этого Япония ввела санкции против более 40 российских компаний и 11 физлиц. В число предприятий, попавших под ограничительные меры, – входящее в госкорпорацию «Ростех» ОАО «Туполев».

Ранее Япония ввела рестрикции против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.