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Стало известно, когда ЕС утвердит 14-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердит 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня

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Virginia Mayo/AP

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза 24 июня утвердят 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Ожидаем, что в понедельник будет утвержден 14-й пакет санкций против России», — заявил он в преддверии заседания глав МИД.

Также сообщается, что ЕС 24 июня может объявить «позитивную новость» относительно использования замороженных российских активов для военной помощи Украине.

20 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, какие сферы затронет новый пакет санкций против России. Он уточнил, что это будет связано с военно-промышленным комплексом, финансовым и энергетическим секторами.

До этого Владимир Путин заявил, что все санкции, введенные странами Запада против России, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что банки испытывают трудности из-за санкций против Мосбиржи.

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