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Визит Путина в КНДР назвали посланием США

Advance: визит Путина в КНДР стал прямым посланием США

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KCNA/Reuters

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР стал прямым сигналом для США о том, что Россия начала стремительно укреплять связи со своими партнерами. Об этом сообщает Advance.

«Визит в КНДР — прямое послание Соединенным Штатам о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений со странами, с которыми ее сближают общие взгляды прежде всего на сами США», — отмечается в статье.

В публикации утверждается, что РФ усиливает свое влияние во многих регионах. Обозреватели отмечают, что политическая воля Штатов постепенно теряет свою силу в некоторых государствах, из-за чего эти страны «переходят на другую сторону». Подчеркивается, что страны, открыто делающие ставку на союз и сотрудничество с РФ, понимают, что за Россией стоит и Китай, а вместе Москва и Пекин представляют собой ощутимую силу, которая вполне может стать альтернативой на мировой арене.

До этого политолог Николай Стариков заявлял, что визит Путина во Вьетнам следует рассматривать в совокупности с визитом в Северную Корею, поскольку эти страны «успешно воевали с США».

Ранее США заявили, что хотят получить информацию от Вьетнама о визите Путина.

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