В Польше рассказали о стрельбе у границы с Белоруссией

Польские солдаты стреляли друг в друга на границе с Белоруссией. Об этом заявил депутат польского сейма Пшемыслав Виплер, его слова приводит РИА Новости.

«Это был не первый раз, когда эти солдаты, эти конкретные солдаты неправильно использовали оружие. Коллеги их боялись, потому что они стреляли в направлении не только отступающей группы людей, которые форсировали границу, которые уже отступали и уже были на белорусской стороне, но и в направлении, где были их коллеги-солдаты и пограничники», — подчеркнул он.

Депутат Виплер добавил, что недавно присутствовал на заседании Совета нацбезопасности Польши, в рамках которого глава минобороны Владислав Косиняк-Камыш дал «подробные и четкие» комментарии в связи с инцидентом. Как отметил политик, инцидент попал на видеозаписи.

6 июня в Польше созвали заседание cовета нацбезопасности, главной темой стало задержание военных армии страны, открывших стрельбу в сторону мигрантов на границе с Белоруссией.

Ранее стало известно, когда Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией.