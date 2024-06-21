Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали о стрельбе у границы с Белоруссией

Депутат Виплер: польские военные стреляли друг в друга у границы с Белоруссией

close
100%
Artur Widak/Global Look Press

Польские солдаты стреляли друг в друга на границе с Белоруссией. Об этом заявил депутат польского сейма Пшемыслав Виплер, его слова приводит РИА Новости.

«Это был не первый раз, когда эти солдаты, эти конкретные солдаты неправильно использовали оружие. Коллеги их боялись, потому что они стреляли в направлении не только отступающей группы людей, которые форсировали границу, которые уже отступали и уже были на белорусской стороне, но и в направлении, где были их коллеги-солдаты и пограничники», — подчеркнул он.

Депутат Виплер добавил, что недавно присутствовал на заседании Совета нацбезопасности Польши, в рамках которого глава минобороны Владислав Косиняк-Камыш дал «подробные и четкие» комментарии в связи с инцидентом. Как отметил политик, инцидент попал на видеозаписи.

6 июня в Польше созвали заседание cовета нацбезопасности, главной темой стало задержание военных армии страны, открывших стрельбу в сторону мигрантов на границе с Белоруссией.

Ранее стало известно, когда Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами