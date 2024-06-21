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На Западе признали, что Киеву придется отказаться от вступления в НАТО

Spectator: Запад уверен, что конфликт на Украине кончится отказом Киева от НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Западным дипломатам очевидно, что урегулирование украинского конфликта будет подразумевать под собой отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс и прекращение боевых действий на существующей на этот момент линии фронта. Об этом в беседе с журналом The Spectator заявил неназванный бывший западный чиновник, который часто бывает на территории Украины.

«Совершенно очевидно, чем закончится эта война… Прекращение огня вдоль линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полноправного членства в НАТО», - сообщил он, подчеркнув, что соответствующее решение украинского конфликта ясно «для многих» дипломатов на Западе.

Как предполагается в сообщении журнала, «мир занял позицию, предшествовавшую миру». К примеру, обращает внимание издание, канцлер Германии Олаф Шольц «недавно предсказал», что боевые действия закончатся на «следующем» мирном саммите, на который следует пригласить Россию.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наиболее реалистичная основа для урегулирования конфликта на Украине была озвучена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Арестович связал завершение конфликта с изменением внутренней политики Украины.

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