В США рассказали о политике будущего генсека НАТО по отношению к Трампу

Премьер Нидерландов Марк Рютте, который, вероятнее всего, сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО должен будет выступить в роли политического противовесу экс-президенту США Дональду Трампу, который может вновь избраться на пост президента Соединенных Штатов в этом году. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Бывшие чиновники НАТО и американские дипломаты заявили, что альянсу, возможно, понадобится Рютте, чтобы быть готовым к бою, если Дональд Трамп вернет себе пост президента в ноябре», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, экс-посол США при ЕС Гордон Сондланд заявил, что у Рютте «была история, когда он давал отпор (Трампу. – Прим. ред.), когда он думал, что Трамп неправ, и он делал это прямо ему в лицо».

Издание напоминает, что уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытался наладить отношения с Трампом посредством, как пишет газета, «политики умиротворения», к примеру, позволив Трампу взять на себя ответственность за помощь в увеличении расходов ряда стран – членов НАТО на оборону. «Эта стратегия может не сработать во время второго срока (Трампа. – Прим. ред.)», — дает оценку Politico.

До этого газета The Washington Post писала, что Рютте, который, вероятнее всего, сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис отказался выдвигаться на должность, является идеальным кандидатом на пост для сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

Ранее Захарова призвала не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО.