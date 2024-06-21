МИД Израиля вызвал посла Армении из-за Палестины

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в стране. Об этом сообщается в русскоязычном Telegram-канале внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В заявлении отмечается, что главу дипломатического представительства Еревана пригласили «для объявления строгого выговора». Причиной послужило решение Армении признать Палестину в качестве суверенного государства.

21 июня пресс-служба МИД Армении заявила, что власти республики решили признать Государство Палестина. По словам представителей внешнеполитического ведомства, таким образом Ереван подтвердил приверженность международному праву и принципам мирного сосуществования народов.

В сообщении подчеркивалось, что армянское руководство всегда выступало за мирное урегулирование палестинского вопроса. Ереван придерживается позиции, по которой создание двух государств является единственным способом предоставить израильтянам и палестинцам возможность реализовать свои законные стремления.

По состоянию на июнь 2024 года Государство Палестина признали более 140 из 193 стран — членов ООН. Одними из последних это сделали Норвегия, Испания и Ирландия. Их решение вступило в силу 28 мая.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал плюсы возможного принятия Палестины во всемирную организацию.