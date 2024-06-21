Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Израиля вызвал посла Армении из-за Палестины

МИД Израиля объявил послу Армении строгий выговор из-за признания Палестины

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в стране. Об этом сообщается в русскоязычном Telegram-канале внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В заявлении отмечается, что главу дипломатического представительства Еревана пригласили «для объявления строгого выговора». Причиной послужило решение Армении признать Палестину в качестве суверенного государства.

21 июня пресс-служба МИД Армении заявила, что власти республики решили признать Государство Палестина. По словам представителей внешнеполитического ведомства, таким образом Ереван подтвердил приверженность международному праву и принципам мирного сосуществования народов.

В сообщении подчеркивалось, что армянское руководство всегда выступало за мирное урегулирование палестинского вопроса. Ереван придерживается позиции, по которой создание двух государств является единственным способом предоставить израильтянам и палестинцам возможность реализовать свои законные стремления.

По состоянию на июнь 2024 года Государство Палестина признали более 140 из 193 стран — членов ООН. Одними из последних это сделали Норвегия, Испания и Ирландия. Их решение вступило в силу 28 мая.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал плюсы возможного принятия Палестины во всемирную организацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами