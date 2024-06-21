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Парламент Азербайджана предложил Алиеву провести досрочные выборы

В Азербайджане предложили президенту провести досрочные выборы в парламент

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Официальный сайт президента Азербайджана/РИА Новости

Азербайджанский парламент предложил президенту страны Ильхаму Алиеву провести досрочные выборы в парламент. Об этом сообщило азербайджанское агентство «Тренд».

Отмечается, что за эту инициативу проголосовали 105 депутатов и только один против.

До этого в Минобороны Азербайджана заявили, что политика Франции на кавказском направлении ведет Южный Кавказ к эскалации новых боевых действий в регионе, Париж поддерживает армянский реваншизм.

В начале июня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что несколько стран Европейского союза (ЕС) объявили его стране холодную войну. По его словам, ряд государств ЕС безосновательно нападают на Азербайджан, называя «белое черным, а черное белым». Он связал такое развитие событий с «личными болезненными амбициями», а не нормами международного права.

Ранее политолог объяснил, зачем Франция отозвала своего посла в Азербайджане.

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