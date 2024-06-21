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Медведев рассказал о сговоре Зеленского ради узурпации власти

Медведев: Зеленский вступил в сговор с Ермаком ради узурпации власти

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский вступил в сговор с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком ради узурпации власти в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Самовольным указом (Зеленский. – Прим. ред.) возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа Ермака, который стал, по сути, вторым лицом страны 404 (или первым?), подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти», — подчеркнул он.

По его мнению, упомянутые украинские политические деятели «превратились в уголовников» с целью установления собственной диктатуры на Украине, а их действия фактически привели к началу специальной военной операции РФ.

До этого Медведев заявил, что Украина сейчас может принять предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта, в противном случае наступление российских войск продолжится.

Ранее Путин заявил об открытости России для диалога по самым сложным вопросам.

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