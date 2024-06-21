Лавров назвал самую реалистичную основу для урегулирования конфликта на Украине

Наиболее реалистичная основа для урегулирования конфликта на Украине была озвучена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил несколько пунктов из предложения российского лидера. В частности, территории, которые четко обозначены как территории Российской Федерации в ее Конституции, должны быть полностью освобождены от иностранных войск, инструкторов, наемников, а также вооружений.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам встречи призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали 77 стран.

Ранее Лавров заявил, что призывы приглашать РФ на встречи по Украине после Швейцарии удивляют.