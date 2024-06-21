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Президент Молдавии подписала указ о начале переговоров о вступлении в ЕС

Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров относительно вступления страны в ЕС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Глава государства подписала указ о начале переговоров о присоединении (к ЕС. – Прим. ред.)», — говорится в заявлении.

Санду, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что Молдавия выполнила все рекомендации Еврокомиссии для начала соответствующих переговоров. По словам президента, цель республики – интеграция в Евросоюз к 2030 году.

Сообщается, что переговоры стартуют в Люксембурге 25 июня.

До этого вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что Кишинев планирует вступить в Европейский союз (ЕС) как единое государство.

Ранее в МИД РФ заявили, что Молдавию «подтягивают» в НАТО.

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