В Совбезе РФ раскритиковали США за предложение обсудить новый ДСНВ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бредом заявление американского руководства о готовности обсуждать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Пост с соответствующим содержанием появился в его личном Telegram-канале.

Он обратил внимание, что США продолжают снабжать Украину всеми видами оружия. В том числе речь идет о самолетах и дальнобойных ракетах. При этом Вашингтон предлагает Москве обсуждать новый ДСНВ, из-за чего Медведев обвинил американские власти в цинизме.

В качестве доказательства своих слов заместитель председателя СБ РФ предложил представить, что Германия в годы Великой Отечественной войны призвала Советский Союз сократить производство танков и самолетов. Подобная ситуация была бы настоящим абсурдом, подчеркнул он.

«Безумие, бред сумасшедшего?» — задался вопросом Медведев, пытаясь оценить такой сценарий.

При этом он добавил, что Москва и Вашингтон смогут обсуждать стратегические вопросы только после отказа последнего от поставок оружия в зону украинского конфликта. Еще одним условием является блокирование вступления Украины в НАТО со стороны США, уточнил заместитель председателя СБ РФ.

21 июня агентство РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя американского Совета национальной безопасности (СНБ) сообщило, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков без привязки к кризису на Украине. Кроме того, источник рассказал о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой формат нового соглашения, которое может заменить ДСНВ.

Ранее в США заявили о планах и дальше придерживаться ограничений ДСНВ.