Лавров раскритиковал призывы приглашать Россию на встречи по Украине

Заявления о необходимости пригласить Россию на саммит по урегулированию конфликта на Украине вызывает непонимание, для чего собирались без российских представителей участники конференции в Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что если Россию позовут тогда, когда политики Запада и Украины сформулируют свою позицию и предъявят Москве, то это станет очередным ультиматумом.

Лавров заявил, что подобным образом с Россией нельзя разговаривать.

«Мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию санкциями, ультиматумами, шантажом», — добавил министр.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам встречи призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее на Украине сообщили, где может состояться второй саммит по урегулированию конфликта.