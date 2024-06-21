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США обеспокоились ростом влияния России в Африке

Il Messaggero: администрация США обеспокоена ростом влияния России в Африке

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Павел Бедняков/РИА Новости

Администрация Соединенных Штатов обеспокоена ростом влияния России в Африке на фоне смены власти в Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Как пишет газета Il Messaggero, Москве удалось занять место Запада, в том числе США и Франции, в регионе.

Как следует из текста, Белый дом беспокоит влияние, которое Россия распространяет от Сахеля до берегов Средиземного моря.

Газета напоминает о заходе кораблей российского флота в ливийский порт Тобрук в Средиземном море, который впоследствии может стать «морской базой России». Также, отмечается в материале, российские корабли участвовали в совместных учениях с Египтом и заходили в порт Александрия.

Il Messaggero также приводит слова главы генштаба ЕС генерала-лейтенанта Михеля ван дер Лаана, который признавал, что Запад теряет позиции в ряде государств африканского континента.

До этого стало известно, что государственный департамент США запросил у американского конгресса бюджет на создание фонда по противодействию «российскому влиянию» в Африке.

Ранее президент Зимбабве заявил, что Африка скоро зарычит, как лев.

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