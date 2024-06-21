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Премьер Грузии ответил на критику США по поводу сотрудничества с Китаем

Премьер Грузии Кобахидзе назвал двойным стандартом критику сотрудничества с КНР

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе счел двойным стандартом заявления стран Запада, которые подвергают критике сотрудничество Тбилиси с китайской компанией. Об этом сообщает РИА Новости.

Его слова прозвучали на фоне заявления посла США Робин Даниган о том, что коммунистическая партия КНР владеет большим пакетом в компании, которая будет строить глубоководный порт в Грузии. По ее словам, власти Китая также финансируют ВС РФ.

«Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас», — подчеркнул Кобахидзе.

До этого он заявил, что американские санкции США в отношении руководства Грузии оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между странами. Премьер считает эти санкции «несерьезными». Он выразил уверенность, что в конечном итоге «все будет пересмотрено».

Ранее в Грузии связали улучшение отношений с США и ЕС с окончанием конфликта на Украине.

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