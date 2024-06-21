Кулеба рассказал, в каком формате РФ могла бы присоединиться к мирному саммиту

Участие РФ во второй мирной конференции по Украине возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает местное издание «Зеркало недели».

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Киев имеет «очень успешный» опыт переговоров по зерновой сделке. В то время Украина и РФ по отдельности вели переговоры с Турцией и ООН, после чего было подписано соглашение о реализации продовольственной инициативы.

В связи с этим министр допустил возможность участия Москвы в следующем мирном саммите по формату Черноморской зерновой инициативы. При этом Кулеба подчеркнул, что украинские власти планируют добиться проведения этого мероприятия в одной из стран глобального Юга.

«Рассматривается не только Саудовская Аравия. Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого глобального Юга. И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», — сказал он.

Однако глава внешнеполитического ведомства решил не уточнять, о каких именно государствах идет речь.

Первая мирная конференция по Украине состоялась в период с 15 по 16 июня в Швейцарии. В саммите приняли участие делегации 91 страны мира и нескольких международных организаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе президента Украины не исключили приглашения РФ на следующую мирную конференцию.