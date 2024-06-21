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Путин и Ким побывали в конюшне во дворце руководителя КНДР

ЦТАК: Путин и Ким покормили белых рысаков в резиденции для почетных гостей

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Центральное телеграфное агентство Кореи

Президент России Владимир Путин и председатель Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции для почетных гостей «Кымсусан» в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Это произошло после церемонии подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами — лидеры отправились в садовым район резиденции главы Северной Кореи. До этого места Путин и Ким добирались на представительском седане Aurus, сидя за рулем по очереди.

На кадрах видно, что российский лидер кормит белых лошадей породы «рысак» морковью.

До этого главы государств обменялись подарками.

18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда.

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