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В Финляндии оценили нынешний уровень отношений с Россией

Финляндия остановила развитие отношений с Россией из-за конфликта на Украине

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Алексей Даничев/РИА Новости

Финляндия полностью остановила развитие отношений с Россией из-за конфликта на Украине, сохранив контакты только в ключевых, жизненно важных сферах. Об этом сообщается в докладе по внешней политике и политике безопасности, передает ТАСС.

Соответствующий документ готовится раз в четыре года совместной работой МИД страны и президента в начале работы нового правительства Финляндии — в этот раз доклад определяет цели и приоритеты политики Финляндии до 2027 года.

В документе указано, что с февраля 2024 года двустороннее сотрудничество между Финляндией и Россией было заморожено по всем направлениям. Однако Хельсинки сохранили контакты с Москвой по вопросам безопасности границ, сотрудничества в области предотвращения преступности, транспорта и надежности поставок — в тех сферах, которые являются для Финляндии жизненно важными.

До этого стало известно, что власти Финляндии опасаются расширения конфликта на Украине.

Ранее Байден заявил, что завершение конфликта на Украине – не лучший для нее вариант.

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