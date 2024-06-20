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Во Франции начался суд над женщинами, назвавшими супругу Макрона трансгендером

Во Франции начался суд над женщинами, назвавшими жену Макрона трансгендером

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Thomas Padilla/AP

Во Франции стартовал судебный процесс в отношении двух женщин, утверждавших, что супруга Эммануэля Макрона Бриджит является трансгендером. Об этом сообщает телеканал France 24.

Канал напоминает, что в 2022 году Бриджит Макрон подала иск о клевете против ясновидящей Амандин Рой и журналистки Наташи Рей, которые опубликовали на платформе YouTube видео, где утверждалось, что супруга президента Франции раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Троне.

Как пишет France 24, 19 июня Амандин Рой предстала перед судом в Париже, чтобы ответить на вопросы об озвученных на видеозаписи заявлениях. Наташа Рей на заседание не явилась, сославшись на состояние здоровья. Президент Франции и первая леди также пропустили слушания.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон признался журналистам, что его расстраивают слухи о трансгендерности его жены Брижит.

«Самое страшное – это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди, в конце концов, верят им и беспокоят вас, даже ваших близких», — сказал президент.

Ранее королева Британии не пожала руку жене Макрона.

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