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Путин прокомментировал рассуждения Запада о стратегическом поражении РФ

Путин назвал ошибкой рассуждения Запада о стратегическом поражении РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе совершают «очередную большую ошибку», рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя. Об этом пишет РБК.

«Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства», — сказал Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

По его словам, в таком случае зачем России бояться и «не лучше ли идти до конца». Глава государства назвал такие рассуждения «элементарной формальной логикой».

Путин отметил, что Запад постоянно повышает градус, обостряет ситуацию. Недруги РФ считают, что «мы в какой-то момент испугаемся», предположил лидер страны.

До этого в статье, опубликованной в северокорейской газете «Нодон синмун», Путин написал, что целью США и их сателлитов является стратегическое поражение РФ. По словам автора, западные страны делают все для затягивания конфликта на Украине, который сами и спровоцировали.

Ранее Путин назвал абсолютным бредом домыслы о планах России напасть на Европу.

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