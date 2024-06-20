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Путин заявил, что Россия никого не просит о помощи в проведении СВО

Путин: Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной

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Александр Казаков/РИА Новости

Россия не просила у Северной Кореи помощи в конфликте с Украиной. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.

Он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который накануне заключили РФ и КНДР, действует «в случае агрессии, военной агрессии». По словам главы государства, киевский режим «начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Донецкой и Луганской народных республик — до того, как они входили в состав Российской Федерации».

«По поводу возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте: мы никого об этом не просим, нам никто это не предлагал», — сказал лидер РФ.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день президент РФ провел переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. Как рассказал лидер КНДР, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух стран во всех сферах, включая военную.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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