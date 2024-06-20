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Появились фото с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus

ЦТАК опубликовало фотографию поездки Путина и Ким Чен Ына на Aurus

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KCNA/Reuters

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии поездки президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на автомобиле Aurus, подаренном российским лидером.

До этого главы государств обменялись подарками. Помимо автомобиля российская сторона подарила лидеру КНДР адмиральский кортик и чайный сервиз.

Ким Чен Ын подарил Путину его бюст и картину с изображением на фоне зданий Кремля.

18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда.

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