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Путин спрогнозировал смену Зеленского в следующей году

Путин заявил, что Запад заменит Зеленского в первой половине 2025 года

На Западе сейчас не хотят менять президента Украины Владимира Зеленского, на него повесят все непопулярные решения, а потом поменяют. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает Shot.

По мнению главы государства, Зеленского поменяют в первой половине следующего года.

Путин также напомнил, что по закону Украины полномочия президента страны не продлеваются, несмотря на военное положение. При этом сейчас Запад не хочет менять Зеленского, планируя сделать его ответственным за непопулярные решения, такие как понижение призывного возраста по мобилизации.

20 июня в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что западные партнеры готовятся к тому, чтобы «списать» Зеленского.

В конце мая Владимир Путин назвал Раду и ее спикера единственной легитимной властью на Украине. По его словам, конституция Украины предусматривает продление полномочий только парламента, а про президента в ней ничего не сказано.

Ранее украинские социологи сообщили, что в стране растет стремление граждан к переговорам.

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