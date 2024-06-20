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Путин заявил о «переезде» НАТО

Путин: НАТО переезжает в Азию, что создает угрозу безопасности России

Президент РФ Владимир Путин заявил о «переезде» НАТО. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в Азии «сколачивается» блоковая система. Он отметил, что в регион, как «на постоянное место жительства», уже «переезжает» Североатлантический альянс. Это создает угрозу для всех стран Азии, в том числе и для России, сказал Путин.

Он добавил, что РФ обязана на это реагировать и будет это делать.

В конце мая Путин заявил, что США пытались надавить на страны Центральной Азии, чтобы те переняли западную повестку, однако преуспеть в этом им не удалось.

До этого российский президент говорил, что НАТО стремится расширить свои географические рамки, в частности на Азию, в нарушение собственных доктрин. По его словам, Вашингтон все больше и больше втягивает другие государства блока в создание напряженной обстановки в этом регионе.

Ранее Путин назвал «тупыми как стол» тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО.

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