Премьер Нидерландов Рютте займет должность генсека НАТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте, который, вероятнее всего, сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис отказался выдвигаться на должность, является идеальным кандидатом на пост для сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом. Об этом пишет The Washington Post.

«Если союзники объявят об этом [назначении на пост генсека НАТО] официально, этой осенью Рютте заменит Столтенберга», — пишет WP.

В материале отмечается, что Рютте, занимающий пост премьер-министра Нидерландов с 2010 года, является ветераном в политике Европейского союза, у которого есть опыт общения с разными лидерами, включая Трампа.

«Известный своей прямолинейностью и прагматичным подходом к политике, Рютте рассматривался союзниками как подходящий лидер для потенциального сотрудничества с бывшим президентом США в случае его избрания», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что в отличие от других европейских лидеров, премьер Нидерландов заявлял о готовности к сотрудничеству с Трампом.

Официальной процедуры назначения на руководящую должность в НАТО не существует, но все 32 члена альянса должны дать согласие на это назначение. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными списками пожеланий от стран-членов НАТО в обмен на их поддержку.

Ранее Захарова призвала не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО.