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Еврокомиссия и Украина продлили действие «транспортного безвиза»

Еврокомиссия и Украина на год продлили действие «транспортного безвиза»

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Еврокомиссия и страна продлили на год соглашение о «транспортном безвизе». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Грузовые автоперевозки с Украины в ЕС и из Евросоюза на Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях. Обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков», — сообщил Шмыгаль.

Отмечается, что за время действия «безвиза», Украина смогла экспортировать на 48% больше товаров, чем до введения.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что забастовка польских дальнобойщиков, перекрывших движение коммерческого транспорта на границе с Украиной, не влияет на поставки оружия. Он уточнил, что блокировка на польско-украинской границе наносит Украине ущерб, однако призвал относиться к этому спокойно. По его словам, Украина будет проводить переговоры на эту тему с новым правительством Польши во главе с Дональдом Туском.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство политикой Европы по производству оружия для ВСУ.

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