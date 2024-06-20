Парламент Грузии поддержал запрет пропаганды ЛГБТ

Четыре комитета парламента Грузии поддержали законопроект о запрете в стране пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте парламента.

«Все четыре комитета [парламента] в первом чтении поддержали указанный пакет», — отметил глава комитета парламента Грузии по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.

Среди комитетов, поддержавших законопроект, комитет по образованию, науке и делам молодежи, комитет отраслевой экономике и экономической политике, комитет по правам человека и гражданской интеграции и комитет по здравоохранению и по социальным вопросам.

Законопроект будет направлен в ведущий юридический комитет, а потом вынесен на голосование на пленарном заседании парламента.

До этого председатель парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что единственный друг Грузии — ее собственный народ.

3 июня Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния».

Ранее группа Massive Attack отказалась выступать в Грузии в знак поддержки оппозиции.