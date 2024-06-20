Путин оценил переход России и Вьетнама на нацвалюты при расчетах

Президент России Владимир Путин назвал важным последовательный переход на национальные валюты в торговле России и Вьетнама. Его цитирует ТАСС.

Глава государства отметил, что в первом квартале текущего года их объем составил почти 60%, в 2023 году доля транзакций в российских рублях и во вьетнамских донгах обеспечила более 40% объемов двусторонних коммерческих сделок.

«Страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», — сказал он.

Путин подчеркнул, что главную роль в обслуживании внешнеторговых операций между государствами играет совместный вьетнамско-российский банк, успешно работающий на вьетнамском рынке почти 20 лет. По словам российского лидера, банк сохраняет позитивную динамику основных показателей, стабильно оказывает вьетнамским и российским клиентам широкий спектр финансовых и кредитных услуг.

Также Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике.

«В генеральный план развития национальной энергосистемы Вьетнама уже включен российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Биньтхуан мощностью в одну тысячу мегаватт», — сказал президент.

Сообщил он и о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия укрепляет отношения со странами Глобального Юга, а Запад, наоборот, теряет связи с ними.

Ранее вьетнамцы восхитились президентским лимузином Aurus.