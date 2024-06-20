Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил переход России и Вьетнама на нацвалюты при расчетах

Путин назвал важным переход России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал важным последовательный переход на национальные валюты в торговле России и Вьетнама. Его цитирует ТАСС.

Глава государства отметил, что в первом квартале текущего года их объем составил почти 60%, в 2023 году доля транзакций в российских рублях и во вьетнамских донгах обеспечила более 40% объемов двусторонних коммерческих сделок.

«Страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», — сказал он.

Путин подчеркнул, что главную роль в обслуживании внешнеторговых операций между государствами играет совместный вьетнамско-российский банк, успешно работающий на вьетнамском рынке почти 20 лет. По словам российского лидера, банк сохраняет позитивную динамику основных показателей, стабильно оказывает вьетнамским и российским клиентам широкий спектр финансовых и кредитных услуг.

Также Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике.

«В генеральный план развития национальной энергосистемы Вьетнама уже включен российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Биньтхуан мощностью в одну тысячу мегаватт», — сказал президент.

Сообщил он и о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия укрепляет отношения со странами Глобального Юга, а Запад, наоборот, теряет связи с ними.

Ранее вьетнамцы восхитились президентским лимузином Aurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами