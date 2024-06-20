На Западе прокомментировали визит Путина во Вьетнам

Россия укрепляет отношения со странами Глобального Юга, а Запад, наоборот, теряет связи с ними. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Россия вновь подтверждает приверженность своим старым друзьям и союзам, в то время как Запад отдаляет себя от Глобального Юга», — подчеркнул журналист, комментируя углубление партнерства между РФ и Вьетнамом по итогам визита президента РФ Владимира Путина в республику.

До этого Путин в ходе переговоров со своим вьетнамским коллегой То Ламом заявил, что укрепление партнерства с Вьетнамом является одним из приоритетов России в текущих условиях.

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня.

Ранее вьетнамцы восхитились президентским лимузином Aurus.