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Украина обвинила Россию в попытке сорвать второй саммит мира

Ермак обвинил Россию в попытке сорвать второй саммит мира по Украине

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Denis Balibouse/Reuters

Россия планирует помешать проведению второго саммита мира по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

По его словам, сейчас идет подготовка ко второму саммиту.

«Мы уже знаем о планах врага по попытке срыва этого саммита», — сказал руководитель ОП.

Он подчеркнул, что такое стремление продиктовано якобы недовольством РФ поддержкой мирной формулы Украины странами Глобального Юга.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что Анкара запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации.

19 июня политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт отреагировал на слухи о том, что после саммита по Украине в Швейцарии следующая встреча с участием России может пройти в Саудовской Аравии. Эксперт отметил, что никаких четких планов и сроков проведения конференции нет. Все будет решаться на поле боя, считает он.

Ранее в Италии рассказали, почему не все страны подписали коммюнике по Украине.

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