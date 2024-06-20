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Опубликован договор КНДР и России, который подписали Путин и Ким Чен Ын

ЦТАК: договор КНДР и РФ бессрочный и состоит из 23 статей

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, который подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Документ состоит из 23 статей, который охватывают целый ряд сфер. Также договор бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года.

По данным агентства, прекратить действие договора можно после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие прекращается через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Путин рассказал, о чем они с Ким Чен Ыном говорили в ходе переговоров.

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