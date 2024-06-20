Стало известно о пессимистичном настрое Столтенберга относительно Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Украина способна одержать победу в конфликте и стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я не верю, что Столтенберг всерьез считает, что Украина победит в этой войне… и что сможет вступить в НАТО», — подчеркнул он.

Эксперт предположил, что заявления Столтенберга о возможности вступления Украины в НАТО на самом деле говорят о том, что Киев может не рассчитывать на интеграцию в военно-политический блок. Иллюзия о возможном вступлении Украины в альянс является частью медийной картины Запада, добавил Миршаймер.

До этого Миршаймер заявлял, что президент США Джо Байден стремится продолжить украинский конфликт в преддверии президентских выборов в стране, однако это не повлияет на стратегию РФ, которая победит на Украине.

Ранее в США рассказали, где будут размещены истребители F-16 для Украины.